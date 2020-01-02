Відповідний пост Труба опублікував у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося раніше, 1 січня у прес-службі Державного бюро розслідувань визнали, що відомство не впоралося з першочерговими завданнями в 2019 році.
Колишній директор ГБР сприйняв цю новину негативно та висловив невдоволення тим, що такі висновки були представлені без проведення аудиту.
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“Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів. … Інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників”, — обурився Труба.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив за звільнення Труби через затримання на $150 тис. хабаря його “правої руки”.
- 3 грудня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроект про перезапуск Державного бюро розслідувань. Цим документом передбачена відставка Романа Труби з поста директора ГБР.
- Напередодні Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконувачем обов’язків голови ГБР призначена депутат від “Слуги народу” Ірина Венедиктова.