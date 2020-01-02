Відповідний пост Труба опублікував у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, 1 січня у прес-службі Державного бюро розслідувань визнали, що відомство не впоралося з першочерговими завданнями в 2019 році.

Колишній директор ГБР сприйняв цю новину негативно та висловив невдоволення тим, що такі висновки були представлені без проведення аудиту.

“Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів. … Інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників”, — обурився Труба.