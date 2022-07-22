Про це Корбан повідомив у своєму Facebook.
Прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене. Він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). Наразі він перебуває на кордоні. За словами його адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств.
“Дорогі друзі, я хочу уточнити інформацію. Наразі я перебуваю на в’їзді в Україну, пункт переходу кордону Смільниця. Мені досі видається, що це якесь непорозуміння чи розіграш”, — написав він.
У нього забрали паспорт та видали акт щодо вилучення документа.
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, “під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно у межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.
Водночас Корбан наголосив, що у Дніпрі живуть його хворі батьки, і він хоче повернутися до міста та країни, яку любить та захищає.
Голова територіальної оборони Дніпропетровської області звернувся до Президента України, як до гаранта Конституції та запитав, чи можна вирішити непорозуміння, яке сталося з ним.
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