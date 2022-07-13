Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів міністру національної оборони Республіки Польща про героїчну оборону міста підрозділами територіальної оборони та Збройних Сил України, а також про звільнення Ірпеня.

У повідомленні зазначається, що очільник польського оборонного відомства був вражений жорстокістю російських окупантів.

“Це криваві злочини росіян, які мають бути покарані. Пишаюся українськими захисниками, які звільняли Ірпінь та загалом усіма військовими, які нині боронять Україну”, – наголосив Маріуш Блащак.

Міністр оборони Польщі також побував у Софіївському соборі та відвідав Михайлівську площу, де виставлено зразки знищеної українськими захисниками російської військової техніки.

“Дякую, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас”, – подякував українським захисникам та українському народові Маріуш Блащак.

Нагадаємо, що саме Польща стала першою країною в Європі, яка прийняла виставку зруйнованої українською армією російської техніки.