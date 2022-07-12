Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України значних руйнувань зазнало місто Ірпінь. Задля того, аби не допустити просування ворога у Київ, ЗСУ підірвали міст через річку Ірпінь.

Про це повідомляють #Букви.

Під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, у березні 2022 року, місто Ірпінь стало одним із найнебезпечніших місць у світі. Адже місто опинилося в окупації російських загарбників.

А міст через річку Ірпінь у районі села Романівка, що з’єднує Ірпінь з Києвом став єдиним шляхом евакуації та справжнім “мостом життя” для мешканців захоплених міст Київської області.

Люди по дерев’яних дошках під обстрілами переходили річку Ірпінь і під підірваним мостом чекали на евакуаційні автобуси.

Міст був підірваний у перші дні повномасштабного вторгнення українськими саперами та фактично зупинив просування загарбників у бік Києва.

Зараз автомобілі переїжджають річку поряд по насипному мосту. Тимчасовий міст має протяжність 245 метрів, а ширина складає дев’ять метрів. Для побудови споруди використано понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

Проте підірваний міст не відбудовується, його планують залишити у такому ж вигляді. Надалі тут хочуть створити меморіал.

На початку травня на мосту встановили десятки дерев’яних хрестів на згадку про загиблих, які намагалися евакуюватися. Також там зібрали речі, які люди загубили й забули у натовпі під час спроб врятуватися та виїхати з окупованого міста. Серед них: взуття, іграшки, дитяча коляска та різні інші предмети. У майбутньому всі ці речі стануть частиною меморіалу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки “місто-герой” чотирьом українським містам. Серед них – місто Ірпінь у Київській області.







































«Міст життя» в Ірпені: як зараз виглядає міст, який зупинив просування російських загарбників у Київ // 20 фото