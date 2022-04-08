Про це інформує американський телеканал CNN.

На відео, яке вперше перевірила New York Times, зображена група військових з українськими нашивками та синіми пов’язками; вони, очевидно, після перестрілки йшли дорогою. На тротуарі лежали тіла щонайменше чотирьох чоловіків у російській формі. У трьох із них були прострелені голови, а четвертий лежав і хрипів.

“Він ще живий, він задихається”, — сказав на відео один із чоловіків.

Інший військовий спрямував рушницю й зробив два постріли в тіло, а після паузи – ще один.

Людина, яка знімає відео на камеру, повернулася, щоб зняти російську бойову машину піхоти з маркуванням “V”. “Маленький трофей”, — сказав він.

Це відео з’явилося на проросійському Telegram-каналі. Коли відео було створено, невідомо, місцеперебування ж збігається з відео, опублікованим у Twitter Міністерством оборони України. На цьому відео, опублікованому 2 квітня, видно підірвану російську бронетанкову колону. “Робота українських захисників на Київщині”, – йдеться у підписі.

👌🏻Ювелірна робота українських захисників на Київщині. Командир підрозділу розповідає деталі бою, під час якого українські танкісти "прийняли заліки" у російських загарбників Приємного перегляду 🎥 pic.twitter.com/uLm4ANgvt5 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

30 березня в Telegram-каналі УНІАН з’явилося інше відео сцени, зняте з іншого ракурсу. На ній зображений той самий бородатий чоловік, а в підписі йдеться, що на відео зображено Грузинський легіон, групу бойовиків-добровольців, які воюють на українському боці, в операції з очищення Київської області від російських військ.

Відео передбачуваної страти з’явилося через кілька днів після появи жахливих зображень очевидного вбивства мирних жителів російськими військами в передмісті Києва Бучі.

Відповідаючи на запитання про відео на пресконференції НАТО в Брюсселі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів: “Я його не бачив. Я про нього чув. Хочу запевнити, що українська армія дотримується правил ведення війни”.

Кулеба додав: “Можуть бути поодинокі випадки порушення цих правил, і вони обов’язково будуть розслідувані. Але я хотів ще раз перевірити дату цього відео, тому що ви повинні зрозуміти одну річ зараз.. Вибачте, але ви не розумієте, які відчуття після того, як побачите фотографії на Бучі. Розмовляючи з людьми, які втекли, знаючи, що цю людину, яку ви знаєте, ґвалтували чотири дні поспіль. І коли вона нарешті доїхала до Києва, її безпосередньо відвезли до психіатра”.

“Це не виправдання для тих, хто порушує правила ведення війни на будь-якій стороні чи на передовій”, – продовжив Кулеба. “Але є речі, які ми просто не можемо зрозуміти”.