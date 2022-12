Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Науседа зауважив, що Білорусь запропонувала транзит українського зерна через свою територію лише для того, аби уникнути санкцій Заходу.

“Українське зерно вже їздить через Польщу та інші країни до балтійських портів. Це пастка. Не попадімо у неї”, – застеріг президент Литви.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.

Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.

It is a trap. Let's not fall into it.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022