В ООН повідомили, що Білорусь запропонувала "без попередніх умов" дозволити транзит українського зерна до портів Литви через свою територію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа назвав пропозицію Білорусі "пасткою".

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Науседа зауважив, що Білорусь запропонувала транзит українського зерна через свою територію лише для того, аби уникнути санкцій Заходу.

“Українське зерно вже їздить через Польщу та інші країни до балтійських портів. Це пастка. Не попадімо у неї”, – застеріг президент Литви.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions. Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports. It is a trap. Let's not fall into it. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022

Додамо, що 9 грудня генсек ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із заступником МЗС Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку. Під час зустрічі Амбразевич пообіцяв Гутеррішу, що Білорусь дозволить транзит зерна з України до Литви через свою територію “без жодних умов”.

Водночас Амбразевич розповів Гуттерішу про прохання уряду РБ щодо можливості експортувати білоруські мінеральні добрива, які перебувають під санкціями Заходу.