Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Науседа зауважив, що Білорусь запропонувала транзит українського зерна через свою територію лише для того, аби уникнути санкцій Заходу.

“Українське зерно вже їздить через Польщу та інші країни до балтійських портів. Це пастка. Не попадімо у неї”, – застеріг президент Литви.

Додамо, що 9 грудня генсек ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із заступником МЗС Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку. Під час зустрічі Амбразевич пообіцяв Гутеррішу, що Білорусь дозволить транзит зерна з України до Литви через свою територію “без жодних умов”.

Водночас Амбразевич розповів Гуттерішу про прохання уряду РБ щодо можливості експортувати білоруські мінеральні добрива, які перебувають під санкціями Заходу.