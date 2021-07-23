Відповідні укази №301, №302 та №303 сьогодні з’явилися на офіційному сайті глави держави.

“Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України”, – йдеться в тексті першого указу.

Варто зазначити, що Кондратюк займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України з 5 червня 2020 року. Він –український кадровий військовий, генерал-лейтенант, офіцер спецслужб.

Двома іншими указами Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень та призначив його новим головою Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про нового очільника?

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві (йому 49 років).

Він – доктор політичних наук, професор, Залужений діяч науки і техніки України, державний службовець 2 рангу, генерал-майор запасу.

Освіта.

Як зазначено на сайті Національного інституту стратегічних досліджень (де поки ще присутня інформація про професійний шлях Литвиненка), у 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю “прикладна математика” (а “люстраційну перевірку пройшов у 2015 році”).

Варто зазначити, що ФСК – це Федеральна служба контррозвідки Російської Федерації. Так до 1995 року називалася Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ РФ).

При Академії ФСБ РФ дійсно є Інститут криптографії, зв’язку та інформатики.

У 2009 році Литвиненко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “правознавство”, а в у 2013 році – Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія.

Професійний шлях.

У 1994 –1998 роках Олександр Литвиненко був старшим офіцером, головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ.

З 1998 року він працював у Національному інституті стратегічних досліджень. До 2005 року пройшов шлях кар’єрною драбиною від старшого консультанта до першого заступника директора.

Згодом (до 2007 року) Литвиненко займав посади керівника управління, експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

З 2007 по 2009 роки він був заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України (СБУ). А в 2010 –2014 роках – знову став заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Литвиненко п’ять років займав посаду заступника секретаря РНБО (у 2014 – 2019 роках).

У серпні 2019 року він став директором Національного інституту стратегічних досліджень.

За сумісництвом Литвиненко також працював викладачем в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (в 1998-2007, 2010-2014 роках).