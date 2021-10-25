Один із ключових акторів студії "Квартал 95", художній керівник "Жіночого кварталу" та близький друг президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Олександр Пікалов зізнався, що серед творчої команди є самоцензура.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“З’явилася цензура, звідки не чекали”

Пікалов під час розмови розповів, що перша леді Олена Зеленська досі працює у “Кварталі”. За його словами, вона є авторкою “Жіночого кварталу” й не пише політичну сатиру, оскільки формат цього проєкту інший.

Однак гуморист зізнався, що інколи Олена Зеленська реагує, коли автори “Кварталу” починають “чорніти у гуморі”.

“Коли зараз ми починаємо трохи чорніти в гуморі, Лєнка (Олена Зеленська, – ред.) каже: “тихо-тихо”. Раніше ми десь щось почули, десь щось вичитали, десь якась новина і починаєш її розкручувати. А зараз, наприклад, починаємо реготати з приводу грошей для дітей, які народилися. А Лєна в темі й каже: “не так”. Я кажу: “Лєна, це ж гумор”. А вона каже: “гумор має бути правдивим”, – сказав Пікалов.

Після цього гуморист визнав, що це певна цензура в середині творчої групи.

“Так, цензура. (сміється) З’явилася в нас така цензура, звідки не чекали (посміхається)”, – додав він.

Жарти про опозицію та обережний гумор про Зеленського

Журналіст зазначив, що аудиторія очікувала від “Кварталу” гострих жартів над керівною партією та президентом Зеленським. Однак гумористи обережно згадують президента, натомість гостро жартують над опозицією.

Інтерв’юер: Я спеціально переглядав, як ви жартуєте над Зеленським – це дуже акуратний гумор. Ви його наче по голові гладите. Це самоцензура, чи як це працює? Пікалов: Так, це самоцензура. Він наш товариш, ми не можемо зараз оцінювати все. Але я тобі скажу, що насправді зміни в країні таки відбуваються.

При цьому він зауважив, що Зеленська не цензурує жарти “Кварталу” щодо президента, оскільки працює лише над жартами “Жіночого кварталу”.

Багато політичних жартів автори “Кварталу” пишуть для проєкту “Чисто News”. Журналіст зауважив, що в одному з останніх випусків був жорсткий жарт про опозицію. Зокрема, ведучі обговорювали відставку Разумкова і сказали, що не голосувала “Опозиційна платформа ЄС”. Інтерв’юер визнав, що це “досить навіть елегантний жарт”, але констатував, що про Зеленського гумористи так не жартують.

“Не жартуємо”, – підтвердив Пікалов.

На уточнювальне запитання, чи чесно це, гуморист відповів:

“А як вони нас називають? Як Петро Олексійович і Ірина Геращенко наша любима каже на “Квартал”? Я ж без образ якось обходжуся, а вони – ні”

Журналіст поцікавився, чи є гострі жарти відповіддю опозиції.

“Це не відповідь. Те, що зараз відбувається в “Чисто News”, я на 90% згоден з усіма жартами”, – відповів Пікалов.

“У нас є Сергій Шефір, він керує здалеку”

Пікалов запевнив, що “Квартал” не узгоджує свої жарти з Офісом президента. Однак студією “здалеку керує” Сергій Шефір – перший помічник президента.

“Ні, ніхто нічого не погоджує (жарти “Кварталу” в Офісі президента, – ред.). У них купа своїх справ. Коли навіть є якісь важливі питання, ми не можемо… От у нас є Сергій Шефір, він керує здалеку, розумієш?” – сказав Пікалов.

За його словами, Шефір “закривав багато питань”, зокрема й щодо жартів. Зараз він також контролює роботу творчої групи, але не виділяє на це багато часу, як раніше.

Пікалов пояснив, що Шефір був редактором “Кварталу”. Його завданням було “розігнати матеріал в один чи інший бік”. Зараз він частково продовжує займатися цим.

“Як це відбувається: наші автори десь загулюють у своїх думках, і він може сказати: “ні”. І це стосується не обов’язково жартів в бік президента Зеленського, чи в бік опозиції – це стосується всіх… “Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все”. Він каже: “у вас чогось забагато”, або “пошлятини багато – нах*р, цього багато – нах*р, це – хто вам сказав”? Так ось же написано. “Ні, це х*рня. Цього немає”. І отак”, – сказав Пікалов.

Крім того, Шефір погоджує й фінансові справи “Кварталу”, але, за словами Пікалова, вкрай рідко з’являється в офісі студії.