Про це повідомляє пресслужба ЦПД у Telegram.
Фактчекери зазначили, що посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що “Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння”.
За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна “Бєлгород”, поміченого в арктичних водах, — вперше в історії випробувати атомну торпеду “Посейдон”, яку часто називають боєголовками “Судного дня”.
За даними моніторингу станом на 3 жовтня 2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Водночас у ЦПД зауважили, що НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів РФ Альянс заявляв ще 2016-го року
“Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ”, — наголосили в ЦПД.
ДОВІДКА: з підводного човна можна запускати торпеду “Посейдон”, яку називають “зброєю апокаліпсиса”. За даними газети La Repubblica, його планують випробувати в районі Карського моря на північ від материкової частини Росії. “Посейдон” працює автономно, має довжину близько 24 метрів і радіус дії щонайменше 10 000 км.
- За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення, здійснивши ядерне випробування на кордонах України.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї Росією. Водночас він наголошує, що президент РФ Володимир Путін діє “нераціонально”.
- Ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус розповів, як Штати та союзники можуть відповісти на застосування Росією ядерної зброї. Він заявив, що вони знищать російські війська та Чорноморський флот на території України.