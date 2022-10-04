Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував дані в матеріалі італійської газети La Repubblica, яка поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород".

Про це повідомляє пресслужба ЦПД у Telegram.

Фактчекери зазначили, що посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що “Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння”.

За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна “Бєлгород”, поміченого в арктичних водах, — вперше в історії випробувати атомну торпеду “Посейдон”, яку часто називають боєголовками “Судного дня”.

За даними моніторингу станом на 3 жовтня 2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Водночас у ЦПД зауважили, що НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів РФ Альянс заявляв ще 2016-го року

“Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ”, — наголосили в ЦПД.

ДОВІДКА: з підводного човна можна запускати торпеду “Посейдон”, яку називають “зброєю апокаліпсиса”. За даними газети La Repubblica, його планують випробувати в районі Карського моря на північ від материкової частини Росії. “Посейдон” працює автономно, має довжину близько 24 метрів і радіус дії щонайменше 10 000 км.