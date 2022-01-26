Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.
Як відзначив глава МЗС, російські війська, які скупчились вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях, несуть загрозу нашій країні.
“Проте, навіть такої кількості військ недостатньо для масштабного наступу на Україну вздовж всього нашого кордону. Окрім цього, Росії все ще не вистачає деяких важливих показників та систем, щоб такий повномасштабний наступ став реальним”, – зазначив Дмитро Кулеба.
Правда, додав очільник МЗС, Росія може збільшити кількість свої військ біля кордону, щоб їх було достатньо для атаки.
На даний час, вважає Кулеба, Кремль робить все для дестабілізації ситуації в Україні.
“Даний сценарій – неминучий. І він уже відбувається. Росія поширює паніку в Україні, чинить тиск на нашу фінансову систему, проводить кібератаки проти України. Це все, звичайно, частина плану Москви. І я впевнений, що російський президент Володимир Путін став би дуже щасливим, якби його план став успішним. Адже тоді йому не довелось би вдаватись до військової сили, щоб поставити нас у вразливу позицію”, – сказав міністр.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки Кремлю, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна. Окрім цього, Україна не сприйме жодних компромісів, про які домовляться за її спиною.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати вчинки Російської Федерації зауваживши, що поблизу українських кордонів стоять не “балерини та поети”.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО 24 січня запевнивши, що причин для паніки немає.