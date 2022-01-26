За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, та кількість російських військ, яка на даний час розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.

Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.

Як відзначив глава МЗС, російські війська, які скупчились вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях, несуть загрозу нашій країні.

“Проте, навіть такої кількості військ недостатньо для масштабного наступу на Україну вздовж всього нашого кордону. Окрім цього, Росії все ще не вистачає деяких важливих показників та систем, щоб такий повномасштабний наступ став реальним”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Правда, додав очільник МЗС, Росія може збільшити кількість свої військ біля кордону, щоб їх було достатньо для атаки.

На даний час, вважає Кулеба, Кремль робить все для дестабілізації ситуації в Україні.