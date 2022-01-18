Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати уявлення про Російську Федерацію нагадуючи, що поблизу українських кордонів стоять не "балерини та поети".

Про це йдеться в статті для газети Le Figaro, повідомляє пресслужба МЗС України.

Дмитро Кулеба зауважив, що частина французької еліти досі має особливу прихильність до Росії. За його словами, хтось “зачарований російською культурою”, а хтось скептично ставиться до США та вважає відносини з РФ альтернативою. Решта, взагалі, пропонує “тісніше співпрацювати з Росією, аби завадити зближенню цієї країни з Китаєм”.

“Не хочу нікого розчаровувати, проте Росія сьогодення має мало спільного з російським балетом або літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів”, – заявив голова МЗС.

Окрім цього, він зазначив, що Росія не відіграє значної ролі у протистоянні США та Китаю.

Дмитро Кулеба закликав Францію залишити “геополітичні химери” та “романтизовані уявлення” про Росію. При цьому він запевнив, що європейській дипломатії необхідно зробити усе можливе, аби запобігти новому нападу РФ на Україну, оскільки, як вважає міністр, апетити Росії лише зростатимуть, і це буде викликом для всієї Європи.

Глава МЗС певен, що дії Росії стануть тестом для французької стратегії “вибагливого діалогу”.