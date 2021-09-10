Тимчасова слідча комісія від "Слуг народу" та ОПЗЖ мала на меті вигородити президента України Володимира Зеленського та Офіс президента й "вивести з-під статті про державну зраду".

Про це журналістам сказав народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Микола Величкович.

За його словами, очільниця ТСК Мар’яна Безугла оприлюднила висновки комісії ще до того, як свідчення дали офіцери розвідки, що безпосередньо брали участь в операції щодо “вагнерівців”.

“Безугла і ТСК намагаються вигородити Зеленського та тих, хто був у нього на тій нараді, коли розглядалося питання по операції щодо “вагнерівців”. Для нас незрозуміло, чому не викликають на засідання ТСК Єрмака (голову Офісу президента), а також тих, хто були присутній під час цього засідання”, – пояснив Величкович.

Він додав, що засідання ТСК – “операція з відмивання Офісу президента, витягування з-під статті про державну зраду”.

На його думку, має бути створена окрема ТСК щодо “вагнерівців”, а “сьогоднішня версія від “слуг” не тримається купи”. Він назвав поведінку представників Зеленського “істерикою”, оскільки вважає, що президент України “боїться розслідування і боїться цього матеріалу”.

Як сповіщалося, 10 вересня, ТСК оприлюднила частину висновків щодо справи “вагнерівців”.

8 вересня американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації. Троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN, що операція під керівництвом України “мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців”.

І розслідування CNN, і дані ТСК суперечать заявам президента Володимира Зеленського, що були озвучені раніше. Президент вперше визнав, що така спецоперація була, в червні поточного року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”. Президент тоді заявив, що спецоперацію щодо затримання “вагнерівців” готували інші країни.