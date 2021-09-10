У п’ятницю, 10 вересня, Тимчасова слідча комісія парламенту, що опікується спецоперацією щодо “вагнерівців”, має оголосити результати роботи. Не всіх депутатів пустили на засідання.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 10 вересня, має бути оприлюднено частину висновків щодо справи “вагнерівців”.

“Завтра ми оприлюднимо результати роботи, інформацію про Кейс вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, і переходимо до наступних питань роботи ТСК”, — писала напередодні голова ТСК, депутатка фракції “Слуги народу” Мар’яна Безугла.

На брифінгу близько 15:30 вона анонсувала, що розпочинається закрите засідання ТСК стосовно цього. Після цього буде брифінг і відкрита частина засідання ТСК.

Перед засіданням депутат “Голосу” Роман Костенко повідомив, що представників “ЄС” та “Голосу” не пустили на це засідання.

“Щойно депутатів опозиційних фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” не допустили до засідання ТСК у справі “вагнерівців”. Серед членів комісії присутні представники лише від “Слуги народу”. Вони вирішили провести засідання в закритому режимі і проголосували за заборону бути присутніми на ньому народним депутатам від опозиції”, — заявив Роман Костенко.

Нардеп наголосив, що сподівається, що члени ТСК “розуміють ймовірні наслідки”.

“Правду буде важко приховати”, — резюмував він.

Зауважимо, крім депутатів “Слуги народу” до складу ТСК входять Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”), Ігор Гузь (“За майбутнє”),

Роман Костенко та представники “ЄС” та “Батьківщини” в актуальному на 10 вересня складі ТСК, опублікованому на сайті парламенту, не зазначені. Повідомлялося, що саме політсили делегували до комісії Сергія Євтушка (“Батьківщина”) та Володимира Ар’єва (“ЄС”).

Депутат від “ЄС” Андрій Парубій також сповістив, що сьогодні на закрите засідання провладної ТСК прийшли лише депутати з фракції “СН”.

За його словами, представників решти фракцій на комісію не допустили попри те, що вони мають допуск до державної таємниці. Таке рішення ТСК ухвалила шляхом голосування.

“Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від “Європейської Солідарності” – я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від “Голосу” Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК. Ми як народні депутата всі маємо доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів. Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маємо повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участь у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії”, – цитує Парубія пресслужба “ЄС”.

На переконання Парубія, це свідчить про те, що мета членів ТСК “просто відбілити можливих учасників злиття цієї операції”.

Як відомо, 8 вересня американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації під керівництвом українських розвідників із затримання членів приватної військової компанії “Вагнера”. Журналісти спростували заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною.

Голова фракції “Слуги народу” у Верховній Раді Давид Арахамія назвав розслідування американського телеканалу CNN щодо “вагнерівців” “чухнею” й заявив, що деякі нюанси йому видаються “підозрілими”. Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що жоден великий телеканал в Україні не показав розслідування CNN про “вагнергейт” через цензуру.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня 2020 року правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Тоді заявили, що було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про операцію в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Роль Зеленського

24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він також заявив, що ця спецоперація не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.

Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош назвав такі заяви президента “явкою з повинною”. Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).

У тому ж інтерв’ю Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.

#Букви розбиралися, чи вчиняв Зеленський державу зраду, коли телефонував Лукашенку щодо “вагнерівців”.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до ОГП заяву щодо бездіяльності слідчого Держбюро розслідувань.

9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що СБУ проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.