Про це повідомляє The Washington Post.

Це відбулося після того, як сенатор Джо Манчін III заявив лідерам демократів, що він не підтримує зусилля своєї партії щодо просування великого економічного пакета, який включає мільярди доларів на розв’язання проблеми глобального потепління.

Якщо надзвичайний стан буде введено, це може розширити можливості адміністрації Байдена в її зусиллях по скороченню викидів вуглекислого газу і стимулюванню використання чистішої енергії.

Джерела видання сказали, що вони очікують, що президент також оголосить про низку додаткових заходів, спрямованих на обмеження викидів, що викликають потепління. Точний масштаб і терміни будь-яких заяв поки що під питанням.

“Президент ясно дав зрозуміти, що якщо Сенат не вживатиме заходів з подолання кліматичної кризи й зміцненню вітчизняної індустрії чистої енергії, то це зробить він. Ми розглядаємо всі варіанти, рішення ще не ухвалено”, — заявив анонімно один з чиновників Білого дому.

Головний економічний радник Білого дому Джаред Бернштейн зауважив, що Байден буде агресивно боротися зі зміною клімату: “Я думаю, що в реальності він багато чого може зробити та багато зробить”, — сказав Бернстайн.

Цього тижня у центральних районах США спостерігалася чергова виснажлива спека. Водночас аналогічна погодна модель б’є температурні рекорди в Європі.

Поки невідомо, коли саме Байден планує оголосити надзвичайну ситуацію щодо клімату.