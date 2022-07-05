У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували інформацію щодо формування у Херсонській області так званого "уряду" з чотирьох осіб, троє з яких — росіяни та один колаборант.

Про це повідомляє місцеве видання “Мост“, посилаючись на проросійські Telegram-канали, а про спростування інформує ЦПД.

Учора херсонське видання опублікувало матеріал про сформований росіянами “уряд” Херсонської області, який складається з чотирьох осіб, при чому, троє в ньому росіяни, і тільки один місцевий колаборант.

Посилаючись на колишнього українського політика та колаборанта Володимира Сальда, який заявив, що це саме він сформував цей “уряд”, виданню повідомили, що він “підібрав туди найкращі кадри не лише серед мешканців Херсонської області, а й серед російських професіоналів та управлінців”.

Зазначалося, що до “уряду” увійшов народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов, який виїхав до Херсона в перші дні окупації задля “керування бізнесом”. “Мост” зауважує, що його взяли туди згідно з принципом російських телевізійних ток-шоу: “Зазвичай у студії, де лають Україну й українців є один найнятий актор, або просто корисний ідіот, який грає роль українця. Зазвичай він тупуватий, з кострубатою мовою чи якимись видимими девіаціями. Учасники шоу гуртом “чмирать” його та усіляко показують його меншовартість”.

Окрім Ковальова “урядовцями” Херсонської області нібито стали два калінінградці: його “голова” колишній головний федеральний інспектор Калінінградської області РФ Сергій Єлісєєв та його “заступник” керівник інформаційно-аналітичного відділу в регіональному уряді Володимир Беспалов, а також директор Департаменту освіти РФ Михайло Родиков.

Згодом заяву про формування так званого “уряду” області спростували. Аналітики ЦПД при РНБО назвали це черговою маніпуляцією з боку російських пропагандистські ЗМІ.