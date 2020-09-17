Про це йшлося в етері шоу “Політклуб” з Віталієм Портніковим на телеканалі “Еспресо”.

Турчинов наголосив, що ще кілька років тому розслідування справи щодо можливої “здачі Криму” було завершено.

“Ця справа дуже серйозна щодо окупації Криму Росією. Дуже серйозно розслідувалась починаючи з 2014, як була відкрита. І вже, наскільки я пам’ятаю — десь у 17-ому році, були визначені причини захоплення Криму: і слабкість, беззбройність української армії, і масова (на жаль) зрада військових командирів, працівників спецслужб тощо. Всі ці причини були визначені, була поставлена крапка. Було відкрито уйму кримінальних справ”, — сказав він.

Але відтоді, за словами Турчинова, неодноразово відбувалися спроби “переписати на догоду росіянам”.

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За його словами, зазвичай ініціаторами відновлення розслідувань були особи, близькі до президента-втікача Віктора Януковича та представники політсили “Опозиційна платформа — За життя”.

Примітно, що Турчинов заявив, що перегляд справи нібито на прохання ОПЗЖ ініціював і Сергій Лещенко — нардеп 8 скликання (був членом комітету з питань запобігання та протидії корупції), зараз — член наглядової ради “Укрзалізниці”.

“Хто ініціював розслідування таких справ? Ініціював знов розслідувати такі справи по Криму експрезидент Янукович, тому що безпосередньо він відповідав за те, що відбулося (починаючи від харківських угод, які він відписав, і закінчуючи роззброєнням армії). Вимагали з його оточення, хто свого часу очолював міністерство оборони чи генштаб, щоб прикрити свої злочини. Вимагали ОПЗЖ, які в нас регулярно відвідують Москву. Їм треба було відволікти увагу, що це не була окупація, а якась інша форма, що не захотіли просто Крим захищати. І до речі для того, щоб вони знову відкрили цю кримінальну справу і в ДБР, і в прокуратурі їхні вже люди почали… Зокрема, є такий фахівець з залізничного транспорту — пан Лещенко. Який на їх прохання написав заяву, що давайте ще раз розглянемо цю справу“, — сказав Турчинов.

Нагадаємо, в момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Саме його неодноразово звинувачували в тому, що він не дав команду українській армії й військово-морському флоту чинити збройний опір російським військам. Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.

Упродовж останніх місяців президент Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про “легку здачу Криму”.

“Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому”, – заявив Зеленський в липні поточного року.

На думку президента, ті, хто допустив “легку здачу Криму”, повинні понести відповідальність.

“Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь”, – сказав президент в серпневому інтерв’ю для Euronews.