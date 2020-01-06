Про це повідомляє британське агентство Reuters.
За словами міністра Мевлюта Чавушоглу, Анкара підтримує тісний контакт і з Тегераном, і з Вашингтоном.
“Ми будемо продовжувати працювати з іншими країнами для вирішення цієї проблеми, або зниження напруги в найближчі дні”, – сказав він.
Крім того, Чавушоглу заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган закликав владу Іраку не поспішати з рішенням про виведення зі країни військ коаліції.
“Вбивство Сулеймані не тільки змінило баланс в Іраку, але і в Ірані. Це може привести до посилення радикальних груп”, – вважає він.
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Нагадаємо, що в ніч на 3 січня ракетним ударом в аеропорту Багдаду (Ірак) був убитий командир іранського спецназу “Кудс“ генерал Касем Сулеймані. У Пентагоні заявили, що удар був нанесений американським бойовим дроном.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.