Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що країна готова допомогти у врегулюванні конфлікту між Іраном і США, підтримуючи контакт з обома державами.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

За словами міністра Мевлюта Чавушоглу, Анкара підтримує тісний контакт і з Тегераном, і з Вашингтоном.

“Ми будемо продовжувати працювати з іншими країнами для вирішення цієї проблеми, або зниження напруги в найближчі дні”, – сказав він.

Крім того, Чавушоглу заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган закликав владу Іраку не поспішати з рішенням про виведення зі країни військ коаліції.

“Вбивство Сулеймані не тільки змінило баланс в Іраку, але і в Ірані. Це може привести до посилення радикальних груп”, – вважає він.