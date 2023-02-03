За даними журналістів, навіть попри санкції США турецькі компанії продовжували експортувати РФ електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва. Деякі з них росіяни використовують для забезпечення армії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил, згідно з дослідженням торгових даних, що показує, як Москва може підтримувати свої військові зусилля, попри міжнародні санкції.

Щонайменше 13 турецьких постачальників експортували товарів до РФ на суму 18,5 мільйонів доларів. До прикладу, пластмасу, гумові вироби та транспортні засоби. Їх продають російським компаніям, на які американці наклали санкції. Також до РФ відправили ліфти, електрогенератори, друковані плати тощо.

Серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, зокрема було дочірнє підприємство російської корпорації “Тактичні ракети”, що виробляє системи озброєння для російського флоту та підсанкційної “Промтехнологія”, яка виробляє гвинтівки для збройних сил РФ.