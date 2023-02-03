Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними видання, турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил, згідно з дослідженням торгових даних, що показує, як Москва може підтримувати свої військові зусилля, попри міжнародні санкції.
Щонайменше 13 турецьких постачальників експортували товарів до РФ на суму 18,5 мільйонів доларів. До прикладу, пластмасу, гумові вироби та транспортні засоби. Їх продають російським компаніям, на які американці наклали санкції. Також до РФ відправили ліфти, електрогенератори, друковані плати тощо.
Серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, зокрема було дочірнє підприємство російської корпорації “Тактичні ракети”, що виробляє системи озброєння для російського флоту та підсанкційної “Промтехнологія”, яка виробляє гвинтівки для збройних сил РФ.
- У США вимагають, аби Туреччина перестала приймати літаки американського виробництва, які після широкомасштабного вторгнення в Україну привласнила собі Росія. Американські чиновники попередили про ризики для турецьких громадян.
- Наприкінці 2022 року Туреччина почала постачати Україні касетні боєприпаси американського виробництва, надаючи Києву потужну — але суперечливу — зброю для знищення ворожих танків та ліквідації російських військ на полі бою.
- Країни-члени Європейського Союзу та G7 запроваджують граничні ціни на російські нафтопродукти.