Про це повідомляє The Moscowt Times.
Лише 200 тис. туристів відвідали Росію минулого року, що на 96,1% менше порівняно з 5,1 мільйона туристів, які відвідали РФ у 2019 році до початку пандемії Covid-19.
Водночас минулорічні показники туризму також відзначили зниження з 288 300 відвідувань у 2021 році та з 335 800 у 2020 році, коли були пікові роки пандемії.
Німецькі, турецькі та іранські туристи були трьома лідерами з відвідувань Росії у 2022 році: 25 400, 22 600 та 14 600 відвідувачів відповідно.
Окрім цього, лише 842 китайських туристів відвідали Росію у 2022 році через суворі обмеження проти Covid, які Пекін почав послаблювати наприкінці минулого року.
Загальна кількість візитів до Росії, включаючи роботу, навчання та бізнес, у 2022 році склала 13,1 мільйона, що на 20 мільйонів менше, ніж у 2019 році.
Зауважимо, що Російську Федерацію позбавили права проводити Чемпіонат світу з плавання, який відбудеться у 2025 році.
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