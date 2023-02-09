У 2022 році іноземний туризм до Росії впав нижче 4% від рівня до пандемії, оскільки країна постала перед міжнародним осудом через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Moscowt Times.

Лише 200 тис. туристів відвідали Росію минулого року, що на 96,1% менше порівняно з 5,1 мільйона туристів, які відвідали РФ у 2019 році до початку пандемії Covid-19.

Водночас минулорічні показники туризму також відзначили зниження з 288 300 відвідувань у 2021 році та з 335 800 у 2020 році, коли були пікові роки пандемії.

Німецькі, турецькі та іранські туристи були трьома лідерами з відвідувань Росії у 2022 році: 25 400, 22 600 та 14 600 відвідувачів відповідно.

Окрім цього, лише 842 китайських туристів відвідали Росію у 2022 році через суворі обмеження проти Covid, які Пекін почав послаблювати наприкінці минулого року.

Загальна кількість візитів до Росії, включаючи роботу, навчання та бізнес, у 2022 році склала 13,1 мільйона, що на 20 мільйонів менше, ніж у 2019 році.

Зауважимо, що Російську Федерацію позбавили права проводити Чемпіонат світу з плавання, який відбудеться у 2025 році.