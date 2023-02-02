Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

Відповідну заяву опублікували на сайті Міжнародного олімпійського комітету.

“Рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі поки не прийнято. Йдеться про їхню участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому сезоні”, — наголосили у повідомленні.

У МОК заявили, що на сьогодні немає документу, згідно з яким росіян і білорусів допустили до Олімпіади.

Передумови

25 січня МОК закликав допустити спортсменів Росії і Білорусі до ігор у нейтральному статусі. Водночас глава МОК Томас Бах заявляв, що спортсмени не повинні зазнавати дискримінації, навіть якщо країни воюють.

Президент Володимир Зеленський відповів йому, наголосивши, щоб “світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста“. До його думки долучилася прем’єр-міністерка Естонія Кая Каллас, назвавши рішення політично та морально неправильним.

Пізніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкинув критику з боку України стосовно допуску російських спортсменів до змагань.

У МЗС Росії заявляли, що будь-які спроби витіснити Москву з міжнародного спорту через війну “приречені на провал”.

Вже одна з країн висловила протест через потенційне рішення МОК. Латвія заявила, що не відправлятиме своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 через участь росіян та білорусів, поки триває вторгнення в Україну.