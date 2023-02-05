У Twitter вирішили запровадити новий метод оплати для власників "золотих галочок" — їм доведеться платити 1 000 доларів щомісяця. За кожен з дочірніх облікових записів треба буде платити ще по 50 доларів.

Про це повідомило Hypebeast.

Для компаній замінили “сині галочки” на “золоті”. Нові ціни підпадають під послуги Twitter Blue for Business. Вони дозволяють пов’язувати афілійованих осіб, компанії та бренди, які отримають невеликий значок із зображенням профілю своєї материнської компанії поруч із галочками.

Новий гендиректор Ілон Маск заявляв, що протягом наступних кількох місяців Twitter припинить використання всіх застарілих перевірених позначок.

Нині Twitter має борг 12,5 мільярдів доларів, а у компанії скоротили кількість співробітників на 80%. Ілон Маск зазначав, що Twitter буде ділитися доходами від реклами з творцями для “реклами, яка з’являється в їхніх ланцюжках відповідей”