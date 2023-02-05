Про це повідомило Hypebeast.
Для компаній замінили “сині галочки” на “золоті”. Нові ціни підпадають під послуги Twitter Blue for Business. Вони дозволяють пов’язувати афілійованих осіб, компанії та бренди, які отримають невеликий значок із зображенням профілю своєї материнської компанії поруч із галочками.
Новий гендиректор Ілон Маск заявляв, що протягом наступних кількох місяців Twitter припинить використання всіх застарілих перевірених позначок.
Нині Twitter має борг 12,5 мільярдів доларів, а у компанії скоротили кількість співробітників на 80%. Ілон Маск зазначав, що Twitter буде ділитися доходами від реклами з творцями для “реклами, яка з’являється в їхніх ланцюжках відповідей”
- У Twitter вирішили оновити вартість підписки Twitter Blue. Для користувачів Android вона коштуватиме 11 доларів на місяць, як раніше було для підписників на iOS.
- Станом на грудень 2022 року витрати на рекламу в Twitter впали на 71%. Причина — скорочення провідними рекламодавцями своїх витрат на платформу після низки рішень Ілона Маска щодо соцмережі.
- У Twitter планують розширити типи політичної реклами. У компанії вочевидь вирішили відмовитися від заборони на політичну рекламу, введену у 2019 році.
- У соціальній платформі Twitter з’явився рахівник переглядів, раніше функція розповсюджувалася лише на відеоролики.