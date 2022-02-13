Оновлення є частиною нової функції мікроблогу. Функцію програвання вже можуть протестувати деякі користувачі, в яких є операційна система Android. Для того, щоб нею користуватися достатньо натиснути на кнопку налаштувань, яка розташована в правому куті під час перегляду відеоролику. Змінювати швидкість можна буде від найповільнішої (0,25х) до найшвидшої (2х).

Представник соціальної мережі Джозеф Нуньєс заявив, що відтворення з регулюванням швидкості планується не тільки для відео. У майбутньому таку функцію можуть запровадити для голосових повідомлень.

Зазначимо, що мікроблог дозволить переступити ліміт символів, публікуючи текст як довгу статтю. Соціальна мережа на початку існування встановила ліміт 140 символів на твіт, а кілька років тому підвищила його до 280. Користувачі обходили подібне обмеження тим, що публікували скриншоти тексту чи пов’язували твіти в один ланцюг, відповідаючи на попереднє повідомлення. Проте оновлення ймовірно створить платформу, яка буде здатна вміщувати контент із більшою кількістю символів.