Про це повідомляє Twitter.

Оновлення є частиною нової функції мікроблогу. Функцію програвання вже можуть протестувати деякі користувачі, в яких є операційна система Android. Для того, щоб нею користуватися достатньо натиснути на кнопку налаштувань, яка розташована в правому куті під час перегляду відеоролику. Змінювати швидкість можна буде від найповільнішої (0,25х) до найшвидшої (2х).

Представник соціальної мережі Джозеф Нуньєс заявив, що відтворення з регулюванням швидкості планується не тільки для відео. У майбутньому таку функцію можуть запровадити для голосових повідомлень.

Фото: Twitter

Зазначимо, що мікроблог дозволить переступити ліміт символів, публікуючи текст як довгу статтю. Соціальна мережа на початку існування встановила ліміт 140 символів на твіт, а кілька років тому підвищила його до 280. Користувачі обходили подібне обмеження тим, що публікували скриншоти тексту чи пов’язували твіти в один ланцюг, відповідаючи на попереднє повідомлення. Проте оновлення ймовірно створить платформу, яка буде здатна вміщувати контент із більшою кількістю символів.