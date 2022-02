Про це повідомляє Engadget.

Раніше Twitter збільшував ліміт символів зі 140 до 280, однак цього не завжди буває достатньо. Через що й придумали термін “твіт-шторм” – позначення серії взаємопов’язаних твітів. Натомість людям іноді доводиться публікувати зображення довгих заяв.

Фахівчиня з пошуку прихованих функцій у різноманітних сервісах та додатках Джейн Манчун Вонг виявила існування вкладки “Статті Twitter”. Вона зазначає, що соцмережа працює над функцією, яка б задовольнила потреби тих, хто хоче поділитися своїми думками на вебсайті в одному великому дописі.

Поки що незрозуміло, чи буде функція доступна для всіх, чи вийде для широкого кола користувачів, чи може буде ексклюзивною для передплатників Twitter Blue.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022