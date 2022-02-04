Про це повідомляє Engadget.

Раніше Twitter збільшував ліміт символів зі 140 до 280, однак цього не завжди буває достатньо. Через що й придумали термін “твіт-шторм” – позначення серії взаємопов’язаних твітів. Натомість людям іноді доводиться публікувати зображення довгих заяв.

Фахівчиня з пошуку прихованих функцій у різноманітних сервісах та додатках Джейн Манчун Вонг виявила існування вкладки “Статті Twitter”. Вона зазначає, що соцмережа працює над функцією, яка б задовольнила потреби тих, хто хоче поділитися своїми думками на вебсайті в одному великому дописі.

Поки що незрозуміло, чи буде функція доступна для всіх, чи вийде для широкого кола користувачів, чи може буде ексклюзивною для передплатників Twitter Blue.