Twitter заблокував акаунт депутатки від Республіканської партії США через заяви про COVID-19

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Конгресвумен від штату Джорджія є палкою прихильницею Дональда Трампа та його заяв про те, що вибори 2020 року були вкрадені. Також вона відома своїми антинауковими твердженнями стосовно вакцин та іншими теоріями змов щодо пандемії коронавірусу.

Twitter заявив, що закриває особистий обліковий запис Грін — @mtgreenee — через неодноразові порушення його політики щодо дезінформації стосовно епідемії коронавірусу.

Грін відповіла на це заявою в російському месенджері Telegram, сказавши, що Twitter є “ворогом Америки і не може впоратися з правдою. Це добре, я покажу Америці, що вони нам не потрібні, і пора перемогти наших ворогів”.

Співробітники поліції з дезінформації Twitter створили систему страйків, яка поступово посилює санкції за порушення.

Наприклад, один страйк – це суто попередження; три призводять до 12-годинного блокування облікового запису, а п’ять страйків призводять до остаточного закриття облікового запису.

Нагадаємо, дію облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

“Ми живемо у світі, де таліби надзвичайно широко присутні у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили мовчати. Це неприпустимо”, – заявив Трамп.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.