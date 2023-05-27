Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

Компанія Twitter Inc. раніше цього року була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала повного звіту до Європейського Союзу згідно з кодексом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як її власником став Ілон Маск у 2022 році.

У лютому Єврокомісія заявила про те, що у звіті компанії не вистачало даних і не було зобов’язань соціальної мережі щодо надання можливості фактчекерам.

“Twitter виходить з добровільного кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися”, – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Також він зазначив, що крім добровільних зобов’язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов’язком з 25 серпня відповідно до закону ЄС про цифрові послуги. Twitter буде кваліфікуватися як “дуже велика онлайн-платформа”, що вимагатиме від компанії боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічні оцінки ризиків до комісії.

“Наші команди будуть готові до правозастосування”, – наголосив Бретон.

Масові скорочення Ілоном Маском робочих місць у Twitter, в тому числі звільнення всього брюссельського офісу компанії, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС.

Недотримання правил може коштувати бізнесу штрафів у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку комісії.