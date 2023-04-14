Про це повідомляє пресслужба компанії в офіційному блозі.
У компанії зазначили, що покращують зручність написання та читання дописів у Twitter. Тому, починаючи з 14 квітня, соцмережа підтримує твіти обсягом до 10 000 символів, з напівжирним шрифтом та курсивом. Втім, лише для Twitter Blue.
У четвер власник Twitter Ілон Маск заявив, що користувачі соціальної мережі зможуть пропонувати своїм прихильникам підписку на контент. Зокрема, йдеться про довгі тексти та багатогодинні відео.
Раніше він запровадив подібні зміни, аби збільшити доходи Twitter після того, як у 2022 році вони впали.
Маск швидко здійснив низку змін. Серед них – платна послуга “синя галочка” (Twitter Blue) та скорочення штату співробітників приблизно на 80%.
- Власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа стала “майже беззбитковою”. Він наголосив, що на платформу повернулися більшість її рекламодавців, а масові скорочення працівників почали приносити свої плоди.
- Мільярдер та винахідник Ілон Маск, який також є власником Twitter, повідомив, що з середини квітня у соцмережі відбудуться деякі зміни щодо верифікованих користувачів.
- У соцмережі Twitter кнопку “Додому” та завантаження змінили з “синьої пташки” на зображення Doge — собаки породи сіба-іну, на честь якого названа криптовалюта.