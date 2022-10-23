Тисячі угорців, включно з викладачами та студентами, пройшли маршем через Будапешт 23 жовтня, протестуючи проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати і стримування інфляції, яка знижує доходи.

Про це пише Reuters.

У річницю угорського повстання 1956 року проти радянської влади, вчителі та учні вимагали підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

Переходячи міст через Дунай, протестувальники тримали транспаранти на кшталт “Орбане, забирайся” і “Немає вчителів — немає майбутнього”, через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати обмеження навіть на рахунки за електроенергію для домогосподарств оскільки ЄС скочується в “економічну кризу”.

Уряд Орбана підвів вчителів, виділивши їм мізерні зарплати, в той час, як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною.

За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч осіб, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за минулі роки.

Через різке зростання цін на енергоносії уряд Орбана був змушений з 1 серпня скасувати обмеження цін на енергоносії для деяких споживачів, що було одним з основних елементів його соціальної політики.

На початку цього місяця форинт (угорська валюта) впав до рекордно низького рівня, що змусило центральний банк екстрено підвищити процентні ставки.