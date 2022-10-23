Про це пише Reuters.
У річницю угорського повстання 1956 року проти радянської влади, вчителі та учні вимагали підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.
Переходячи міст через Дунай, протестувальники тримали транспаранти на кшталт “Орбане, забирайся” і “Немає вчителів — немає майбутнього”, через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати обмеження навіть на рахунки за електроенергію для домогосподарств оскільки ЄС скочується в “економічну кризу”.
Уряд Орбана підвів вчителів, виділивши їм мізерні зарплати, в той час, як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною.
За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч осіб, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за минулі роки.
Через різке зростання цін на енергоносії уряд Орбана був змушений з 1 серпня скасувати обмеження цін на енергоносії для деяких споживачів, що було одним з основних елементів його соціальної політики.
На початку цього місяця форинт (угорська валюта) впав до рекордно низького рівня, що змусило центральний банк екстрено підвищити процентні ставки.
- Угорщина заявила, що не може підтримати запланований Європейським Союзом восьмий пакет санкцій проти РФ, якщо він міститиме енергетичні обмеження.
- Європейська комісія висловила значне занепокоєння з приводу корупції та порушень верховенства закону в Угорщині. У зв’язку з цим країна може втратити 8,8 мільярда євро фінансового забезпечення від Європейського Союзу.
- Незалежний журналіст, політичний оглядач і коментатор із Праги Вільям Наттрасс вважає, що позиція Угорщини, яку сприймають як проросійську, була неминучою. Він вважає, що нинішні висловлювання стали результатом історичних і останніх політичних чинників. Багато з них були сформовані прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.