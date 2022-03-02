Про це повідомляють #Букви.
Місцеві мешканці вийшли на в’їзд до міста, щоб заблокувати дорогу російським танкам.
Як зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, люди вийшли, щоб показати окупантам – їх не потрібно рятувати, адже вони на своїй землі, а Енергодар – це Україна.
Уперше окупанти підступили до Енергодара вранці 2 березня. Тоді ж місцевих мешканців закликали вийти до блокпосту, щоб зупинити ворога. Зустрівши спротив населення, окупанти відступили та пообіцяли розповісти про ситуацію своєму керівництву і повернутись пізніше.
Окупанти заявили, що повернуться о 15-й годині та дотримали слова. Проте знову зустріли опір мирних мешканців, які собою перекрили в’їзд до міста.
Згодом у ЗМІ з’явилась інформація про те, що російські загарбники обстріляли мешканців Енергодара, проте міський голова Орлов спростував такі дані.
Він повідомив, що близько 15:30 у селі Водяне від гранати російських загарбників постраждало двоє мирних жителів. Стан одного пораненого дуже важкий, а другого – середньої важкості.
- Нагадаємо, українським військовим вдалося роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед них – план захоплення України.
- Також у результаті запеклих боїв у Київській області українські воїни знищили два літаки окупантів Су-35С. Це заслуга винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.