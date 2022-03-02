Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Згідно з повідомленням, завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора. Загарбники загубили їх, у паніці втікаючи від ЗСУ.
Як зазначили в ОТГ “Схід”, до них потрапили документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.
Серед документів були:
- робоча карта
- бойове завдання
- таблиця позивних
- таблиці сигналів управління
- таблиці прихованого управління
- список особового складу і т.д.
З отриманої інформації стало відомо, що документи щодо війни з Україною буди погоджені ще 18 січня 2022 року. На саму “спецоперацію” військовим РФ дали 15 діб – з 20 лютого по 6 березня 2022 року.
Підрозділ. у якого і знайшли документи, повинен був здійснити висадку з ВДК “Орськ” у районі населеного пункту Степанівка-1 і продовжувати взаємодію з 58-ою частиною армії РФ, 177-им окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцева мета окупантів – блокувати та захопити місто Мелітополь.
Тому, зазначають у ЗСУ, якщо черговий полонений загарбник буде говорити про те, що не знав про вторгнення, а просто приїхав на навчання – не варто вірити, адже вони все знали та ретельно планували.
- Нагадаємо, Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- Відомо, що 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.