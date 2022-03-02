Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ у розпорядження українських військових потрапили таємні документи держави-агресора. Загарбники загубили їх, у паніці втікаючи від ЗСУ.

Як зазначили в ОТГ “Схід”, до них потрапили документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед документів були:

робоча карта

бойове завдання

таблиця позивних

таблиці сигналів управління

таблиці прихованого управління

список особового складу і т.д.

З отриманої інформації стало відомо, що документи щодо війни з Україною буди погоджені ще 18 січня 2022 року. На саму “спецоперацію” військовим РФ дали 15 діб – з 20 лютого по 6 березня 2022 року.

Підрозділ. у якого і знайшли документи, повинен був здійснити висадку з ВДК “Орськ” у районі населеного пункту Степанівка-1 і продовжувати взаємодію з 58-ою частиною армії РФ, 177-им окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцева мета окупантів – блокувати та захопити місто Мелітополь.

Тому, зазначають у ЗСУ, якщо черговий полонений загарбник буде говорити про те, що не знав про вторгнення, а просто приїхав на навчання – не варто вірити, адже вони все знали та ретельно планували.