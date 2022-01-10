Про це повідомляє пресслужба президента України.
Відповідне розпорядження Зеленський надав під час селекторної наради. Як і у випадку з повнолітніми громадянами України, тисячу гривень зможуть отримати лише ті українці віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував, що уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання однієї тисячі гривень допомоги від держави. На рахунки українців уже перераховано 6 млрд гривень.
У межах програми “єПідтримка” громадяни України уже скористалися 1 млрд грн. З них на ких на книжки вони витратили 35% коштів, на кіно – 29%, на залізничні квитки – 13%, на театри – 12%, на спортклуби – 7,5% тощо.
Наразі у процесі розробки також порядок запровадження категорії “ліки” для осіб вікової категорії 60+, які пройшли повний курс щеплень.
- Стало відомо, що радник Володимира Зеленського запропонував запровадити цільову фінансову підтримку за аналогією із програмою “єПідтримка” для запровадження карток на їжу у зв’язку з інфляцією.
- Нагадаємо, що протягом 19-20 грудня, від початку старту програми виплат за повний курс вакцинаії, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень.
- Також акциновані українці, які за програмою єПідтримка отримали 1000 гривень, почали їх продавати за готівку.