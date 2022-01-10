Президент України Володимир Зеленський дав розпорядження Кабінету Міністрів підготувати окрему програму виплати 1 000 гривень у межах програми "єПідтримка" для неповнолітніх громадян віком від 12 до 18 років.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Відповідне розпорядження Зеленський надав під час селекторної наради. Як і у випадку з повнолітніми громадянами України, тисячу гривень зможуть отримати лише ті українці віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував, що уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання однієї тисячі гривень допомоги від держави. На рахунки українців уже перераховано 6 млрд гривень.

У межах програми “єПідтримка” громадяни України уже скористалися 1 млрд грн. З них на ких на книжки вони витратили 35% коштів, на кіно – 29%, на залізничні квитки – 13%, на театри – 12%, на спортклуби – 7,5% тощо.

Наразі у процесі розробки також порядок запровадження категорії “ліки” для осіб вікової категорії 60+, які пройшли повний курс щеплень.