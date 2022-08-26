На честь України у 14 країнах світу назвали близько 20 вулиць і площ. Натомість до Дня Незалежності України одразу на дві українські назви на карті світу стало більше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відтак до Дня Незалежності України у Люксембурзі з’явився “Київський Бульвар”, а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні перейменували на “Український шлях”.

На сьогодні у межах кампанії “Ukraine Street” на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на її честь приблизно 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Серед них: Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург та США.

У шістьох з цих країн українські назви отримали вулиці та площі на яких знаходяться дипломатичні установи Російської Федерації.

“Роботу з перейменування за кордоном вулиць на такі, що пов’язані з Україною, МЗС розпочало у співпраці з українським комунікаційним агентством Be-it Agency консалтингової групи One Philosophy після повномасштабного російського вторгнення в Україну”, – розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Окрім того, зазначили, що насамперед на знак підтримки України перейменувати запропонували саме ті вулиці, де розташовані російські дипломатичні та консульські установи.