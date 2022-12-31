Про це інформує СтратКом ЗСУ.

Проєкт створено, щоб продемонструвати силу та згуртованість української нації.

Таким чином Збройні сили України, спільно з фондом “Повернись живим”, медіа “The Ukrainians” та компанією “BigMedia”, запустили всеукраїнську кампанію соціальної реклами “Згуртовані”.

Героями кампанії стали троє військових: воїн 95-тої окремої десантно-штурмової бригади Євген Авдєєв, командир інженерно-саперної роти 93-тої окремої механізованої бригади Ігор Мавдрик та командир роти вогневої підтримки 30-тої ОМБР Олександр Петриков.

Ціль “Згуртованих” — вкотре показати, що, попри плани ворога, Україна та її люди сильні й згуртовані. Разом із військовими героями кампанії також стали ветерани, співробітники Фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим”: старший інструктор зі стрільби із закритих позицій Андрій Моруга, старший інструктор зі спеціальної інженерної підготовки Євгеній Антипенко та керівниця Інструкторського відділу Вікторія Дворецька.

Крім того, до ініціативи долучилися прості українці — люди, які донатять для війська через “Повернись живим”. Героями бордів стали 73-річний науковець Матей Чорноморець, який підтримує ЗСУ з 2014 року, підприємиця зі Львова Марта Турецька, чия команда продовжує допомагати армії, попри те, що їхнє виробництво у Рубіжному на Луганщині зруйнували окупанти, та проєктний менеджер Андрій Палійчук, який системно донатить для ЗСУ разом зі своєю великою родиною — дружиною та трьома дітьми.