Протягом останнього року на території США було вбито 45 трансперсон через їх приналежність до ЛГБТК+-спільноти. Про них у щорічній доповіді згадав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден згадав про тих, кого “країна втратила у найсмертоносніший рік в історії для трансгендерних американців”. Він сказав, що на сьогодні у США є “безпрецедентна кількість трансперсон, зокрема темношкірих жінок та дівчат, які стикаються з жорстоким насиллям, дискримінацією та домаганнями”.

На сайті Білого дому пояснили, що День пам’яті трансперсон завершає Тиждень інформації про трансперсон. До цього Кампанія за права людини оголосила 2021 рік найсмертоноснішим в історії для трансперсон та небінарних осіб, коли загинули щонайменше 45 осіб, які не відповідали “гендерним очікуванням”.

Заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр назвала такі дані “приголомшливими” та написала:

“Наші серця з усіма, хто знав та любив цих 45 трансперсон, вбитих цього року. Ми повинні намагатися покінчити з епідемією такого насилля”.

У своєму зверненні Байден закликав Сенат ухвалити Закон про рівність, який внесе поправки до Закону про цивільні права 1964 року, аби захистити людей від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, “аби всі люди могли жити без страху та принижень”. Цей законопроєкт схвалила Палата представників ще в березні, але на етапі голосування в Сенаті його заблокували.

“Попри наш прогрес в укріпленні цивільних прав ЛГБТК+ американців, надто багато трансперсон все ще живуть у страху й зіткнулися з системними порушеннями на шляху до свободи та рівності”, – пояснив Байден.