Під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.

Про це повідомили під час брифінгу в Ukraine Media Center.

За словами голови Державного агентства з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) Євгена Крамаренка, росіяни переміщали техніку через Чорнобиль, коли відходили від Києва. Вони вивезли близько 10 тисяч одиниць важкої техніки за п’ять днів. Серед них були танки, колісна та інженерна техніка, заправники тощо, які могли бути заражені радіацією, коли ще напочатку рухалися в бік України, так і тепер, коли прямували в Білорусь.

Глава управління наголосив, що жодного радіаційного контролю техніки та персоналу не здійснювалося. Окупанти не користувалися дозиметричними пунктами, встановленими у зоні ЧАЕС. Ворог підіймав радіоактивний пил, оскільки рухався не тільки дорогами, а й ґрунтом.

Євген Крамаренко додав, що окупаційні війська РФ облаштували головний штаб на самій станції. Постійно в тій зоні перебували близько 50 одиниць техніки і 1000 солдатів, а на станції з комендатурою налічувалося до 500 осіб. У перші дні нападу щодня заходило 500-600 одиниць важкої техніки окупантів.

“Скільки їх було по лісах в цих окопах, ми не знаємо. Але вони обкопувалися не тільки в Рудому лісі, а й по всьому периметру зони, також біля річок. Окопи рили під танки, під гармати, для снайперів. Таке враження, що надовго збиралися там залишатися”, – описав ситуацію глава ДАЗВ.

Поки що точна площа окопів невідома, але найнебезпечніше місце – це Рудий ліс. Відомо, що основний шар радіонуклідів, який у 1986 році ліг на землю, вже на 30-40 см опустився донизу. Будь-які земляні роботи порушують природний бар’єр, яким є ґрунт. В результаті російські солдати додатково опромінювалися і забрали з собою частинки цього ґрунту. Тепер вони можуть опромінювати інших.

Якщо людина проведе добу, не рухаючись, у Рудому лісі, то отримає річну дозу опромінення. Збільшення власної активності провокує порушення верхнього шару ґрунту, тому отримана доза радіації збільшується. Про стан ворожих військ невідомо, бо вони поїхали в Білорусь, тому “це питання до тих лікарів”.

Українським фахівцям вдалося отримати зразки дозиметрів, з якими були російські солдати. Євген Крамаренко назвав їх “незрозумілими квадратиками”, а самі експерти заявили, що цим моделям було по 50 – 60 років. Тобто, навіть за терміном придатності вони не працюють. Голова управління припустив, що військовим видали такі дозиметри суто для психологічного заспокоєння, але насправді їх ніхто не готував до перебування в зоні відчуження.