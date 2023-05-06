Станом на ранок 6 травня через обстріли російських окупантів у семи областях України пошкоджено мережеву інфраструктуру.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Російські загарбники не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовані пошкодження розподільних мереж, без світла – понад 1,5 тисячі споживачів.

Також через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.

Крім того, без світла залишається частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівській областях.

У відомстві зазначили, що ремонтні роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація.

За даними Міненерго, наразі енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.

Зазначимо, що вчора вранці, 5 травня, внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів, вкотре зазнала пошкоджень теплоелектростанція “ДТЕК Енерго”.

Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. З вересня минулого року енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані вже 32 рази.