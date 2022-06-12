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У Бахмуті затримано підозрювану у держзраді – передавала росіянам координати ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Бахмута у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

Неділя, 12 червня 2022, 17:49
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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж травня – червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.

Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: Генпрокурорка, держзрада, првоохоронці, Бахмут

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