У Бахмуті затримано підозрювану у держзраді – передавала росіянам координати ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж травня – червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.
Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута.
Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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