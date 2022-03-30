Партія "Опозиційна платформа - За життя" завжди відрізнялась своєю проросійською позицією, що недивно, адже один з її лідерів Віктор Медведчук - кум президента РФ Володимира Путіна. З початку широкомасштабного вторгнення Росії окремі представники "ОПЗЖ" вкотре підтвердили свою колаборантську позицію, розпочавши співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляють #Букви.

Одним із перших, хто зрадив інтереси України став уже колишній народний депутат Ілля Кива, який втік з України ще до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Кива відкрито підтримував вторгнення Росії, закликаючи до агресивної війни проти України. Проте, дочекатись “асвабадітєлей” в Україні Кива, чомусь, не захотів і ще у січні 2022 року втік до Іспанії. Опісля Кива появлявся на російських пропагандистських ток-шоу, де, знову ж таки, підтримував війну проти України.

Додамо, що за таку позицію Іллю Киву офіційно виключили з “ОПЗЖ” 3 березня 2022 року. Вже 6 березня Киві оголосили про підозру. 12 березня у Держбюро розслідувань заявили, що зібрали необхідні документи для оголошення Киви у міжнародний розшук. 15 березня Верховна Рада України позбавила колаборанта Киву мандата народного депутата. 29 березня слідчі ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади

Віктор Медведчук, який останні місяці перебував під домашнім арештом, на відміну від Іллі Киви не відрізнявся відкритими протиукраїнськими закликами. Проте, враховуючи його близькі відносини з Путіним, про плани вторгнення РФ він знав.

Про це може свідчити те, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко, втекла з України за декілька днів до 24 лютого 2022 року, поспішно вивозячи майно зі свого дому.

Сам Медведчук, який повинен був залишатись під домашнім арештом, зник зі свого дому на 4 день повномасштабної російсько-української війни. Наразі місце перебування Віктора Медведчука невідоме.

3 березня суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич на закритому судовому засіданні дав дозвіл на затримання Віктора Медведчука. З цієї ухвали витікає, що 2 березня Медведчука було оголошено в розшук.

Ще один, не менш відомий політик з “ОПЗЖ” з проросійською позицією – Нестор Шуфрич. Він, на відміну від Киви та Медведчука з України не втік, проте відзначився тим, що робив фото одного із блокпостів у Києві.

Це відбулось увечері 4 березня. З якою метою Шуфрич робив фото – щоб допомогти ворогу чи для інших цілей невідомо, проте у будь-якому випадку планам нардепа не судилось реалізуватись, адже його оперативно затримала тероборона.

“Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю в охоронців забрали. Теж передамо поліції”, – розповіли тоді у теробороні.

Сам Шуфрич фотографування блок-посту пояснив тим, що просто робив селфі аби показати всім, що перебуває в українській столиці.

Колаборантською поведінкою відзначились і депутати від “ОПЗЖ” на рівнях місцевих влад.

Один із них – голова міста Куп’янська (Харківська область) Геннадій Мацегора, який 27 лютого здав місто російським загарбникам.

Мацегора не став приховувати свої дії і записав відеозвернення, у якому зізнався, що звертався до командування окупантів та запропонував їм підтримку і матеріальне забезпечення, зокрема транспорт, пальне, їжу та житло. Унаслідок вчинення таких дій територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Опісля Геннадію Мацегорі було повідомлено про підозру у державній зраді.

24 березня Мацегора записав відеозвернення, у якому повідомив, що його доньку затримала СБУ, Дочка колаборанта, з невідомих причин, перебувала у Івано-Франківській області.

За його словами, спершу у Службі безпеки обіцяли відпустити доньку, проте згодом нібито почали погрожувати розправою. Геннадій Мацегора заявив, що у випадку протиправних дій щодо його доньки, звинувачувати у них він буде Президента України Володимира Зеленського.

15 березня стало відомо про підозру у підготовці до захоплення держвлади для депутата “ОПЗЖ” у Солонцівській селищній раді (Харківська область). Фото підозрюваного вирішили приховати, проте якщо пошукати, то стає зрозуміло, що колаборантом виявився Андрій Лазуренко.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний телефонував представникам молодіжного крила “ОПЗЖ” та повідомляв, що невдовзі Харків та область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації.

Він також обіцяв, що загарбники будуть підтримувати партію “ОПЗЖ” та роздавав вказівки щодо підготовки вчинення насильницьких дій, аби у майбутньому встанови на Харківщині нову владу.

1 березня про здачу міста окупантам заявив представник “ОПЗЖ”, голова Михайлівської селищної громади в Запорізькій області Володимир Рикун. У Facebook він повідомив, про перемовини з окупантами, які базуються у місцевому поліцейському відділенні. Голова громади досягнув домовленостей із російськими військами.

“Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатись мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру. Окрім цього, обіцяють покинути нашу землю через декілька днів”, – написав він.

Згодом допис було видалено, проте в Офісі генпрокурора дії Рикуна кваліфікували як державну зраду.

Ще один зрадник із “ОПЗЖ” – Андрій Шевчик. Його російські окупанти, у тимчасового зайнятому Енергодарі” вирішили назначити головою так званої “народної ради”, про що повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Представник “ОПЗЖ” на Одещині, депутат Богдан Гіганов, в ніч на 26 лютого залишив у Facebook пост з закликом до Зеленського “просити про паузу у президента РФ”, щоб запобігти “братській війні”. Якщо буде потрібно – просити на колінах.

30 березня стало відомо, що депутат Ізюмської міської ради від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам зайти у місто.

Про таке повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник. За його словами, 26 березня почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник – Анатолій Фомічевський.