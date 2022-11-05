Про це повідомляє поліція Харківської області у Facebook.
“До чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила без ознак життя своїх родичів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у квартирі правоохоронці виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, а також дівчат 6-ти та 13-ти років. Через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки як підігрів.
Однак, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала. Тому, згідно з висновком експерта, причиною смерті 4 осіб стало отруєння чадним газом.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
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