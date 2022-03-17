Швейцарська асоціація банкірів заявила, що їхні банки тримають на офшорних рахунках 213 мільярдів доларів російських клієнтів. Дізнатися про їхні активи стало можливо завдяки санкціям.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Виявленні від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків демонструють масштаби бізнесу багатих росіян з банками у Швейцарії. Тепер стало відомо, що збагачення значно більші, ніж балансові ризики. Раніше Швейцарія відхиляла запити щодо прозорості, але вперше за сотні років країна поступилася нейтральним статусом. Йдеться про введення санкцій Європейського Союзу стосовно російських грошей після повномасштабного вторгнення до України.

Співголова соціал-демократів Маттеа Меєр закликає посилити економічний тиск на росіян, тому наразі в країні розгоряються дебати. Вона зазначає, що кошти РФ допомагають фінансувати війну, тому Швейцарія “має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани”.

“Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках”, – йдеться у заяві.