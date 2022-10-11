Про це повідомляє DW.

Очевидно, танк неможливо поставити навпроти посольства на бульварі Унтер-ден-Лінден, оскільки тротуар не витримає навантаження 40 тонн, йдеться в повідомленні суду. Однак його можна його встановити неподалік російського посольства на вулиці Шадовштрассе, на ділянці, закритій для дорожнього руху. Сторони можуть опротестувати рішення у вищому адміністративному суді Берліна та Бранденбурга.

З ініціативою встановити знищений російський танк виступили організатори музею Berlin Story Bunker Енно Ленце та Віланд Гібель. Проте у червні влада центрального округу Берлін Мітте відмовила їм, мотивуючи своє рішення тим, що в підбитому танку “напевно загинули люди”, тому його виставка “не доречна”. Крім того, як порахували районні посадовці, ця акція торкається зовнішньополітичних інтересів Німеччини, тому дозвіл на її проведення може бути виданий лише зі схвалення федерального уряду. Пізніше вони заявили, що в цьому випадку не йдеться про мистецтво, і вказали на небезпеку виникнення проблем з пішохідним і дорожнім рухом через очікуване скупчення людей поблизу пам’ятника.

Суд дійшов висновку, що не має значення, чи ця акція є мистецтвом, чи ні, оскільки йдеться про свободу вираження думок. На думку суддів, видачі дозволу не перешкоджають будь-які побоювання щодо порушення дорожнього руху, оскільки ділянка вулиці, на якій планується встановити уламки танка, і так закрита для автотранспорту. Оскільки підбитий танк має простояти лише два тижні, його установка не вплине на архітектурний вигляд кварталу. Судді також зазначили, що міркування пієтету та зовнішньополітичних інтересів Німеччини не належать до “дорожнього права”, спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.

Раніше на підтримку цієї акції виступив посол України у ФРН Андрій Мельник.

“Зруйнована російська військова техніка, встановлена ​​у центрі Берліна, дасть німцям відчуття жорстокої війни на знищення”, – наголосив він.

Він також звернувся до глави Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити ситуацію.