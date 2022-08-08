У Білій Церкві перейменували вулицю на честь загиблого у війні з росіянами підполковника Андрія Гальчуса

У межах декомунізації вулицю Тургєнєва у Білій Церкві перейменували на честь військового перекладача і науковця, підполковника Андрія Гальчуса, котрий загинув під час повномасштабної війни з РФ.

Про це повідомляє місцевий телеканал Крокус.

Народився Андрій 7 лютого 1983 року у Білій Церкві. Призваний на військову службу 17 липня 2001 року Білоцерківським ОМВК Київської області.

Навчався у Військовому інституті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на спеціальності “Військовий переклад”. Пройшов шлях від інструктора з вивчення іноземної мови у військовій частині до начальника лінгвістичного науково-дослідного управління Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Працював перекладачем міністра оборони України та його заступників. Окрім цього, він був одним із засновників системи військової термінології у ЗСУ та автором перших військових термінологічних стандартів.

Також зробив значний внесок у розвиток системи лінгвістичного забезпечення ЗСУ та був першим начальником лінгвістичного науково-дослідного управління, яке забезпечує усі усні та письмові переклади для ЗСУ.

Остання посада – начальник лінгвістичного науково-дослідного управління науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Андрій Гальчус загинув на початку березня 2022 року під час відбиття повномасштабної збройної агресії РФ, у нього залишилося 2 сини.

Рідні та друзі після загибелі Гальчуса клопотали не лише про перейменування однієї з вулиць на честь захисника, а й про присвоєння йому звання Герой України (посмертно).