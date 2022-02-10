У Білому домі прокоментували вислів президента Росії Володимира Путіна “нравится, не нравится – терпи моя красавица” щодо України та президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила Джен Псакі на брифінгу.

Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх в цьому уряді, чи то з вуст американського, чи то іноземного чиновника”, – наголосила Псакі.

Нагадаємо, що на пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном Путін зачепив тему дотримання Зеленським Мінських домовленостей, які були підписані у 2015 році. В тракті розмови російський лідер дозволив собі неоднозначне висловлювання про Україну та Зеленського.

Чинний президент України нещодавно сказав, що йому не до вподоби жоден із пунктів Мінських угод. Проте “нравится, не нравится – терпи моя красавица”. Ці умови повинні бути виконані. По-іншому ніяк”, – заявив Володимир Путін, зацитувавши одну з російських пісень.

Також Псакі додала, що у США ніколи не припиняли висловлювати занепокоєння у відсутності правдивості в деяких заявах Путіна та членів російського керівництва.