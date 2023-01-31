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У Білому домі підтримали позицію Байдена не відправляти Україні винищувачі F-16

У Білому домі підтримали позицію президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що Вашингтон не надаватиме Києву винищувачів F-16 для протистояння російській агресії.

Вівторок, 31 січня 2023, 08:15
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Про це повідомляє CNN.

З відповідною заявою виступив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він підтримав Байдена, який виступив проти надання Україні винищувачів F-16. Натомість Кірбі зауважив, що Сполучені Штати надають Україні іншу допомогу, зокрема танк Abrams.

“Що я можу вам сказати, так це те, що надається багато можливостей, які будуть надіслані найближчими тижнями та місяцями, для бойових дій зараз, взимку, а також для бойових дій, які ми очікуємо, проводитимуться навесні”, – сказав Кірбі.

Він додав, що рішення про надання Україні танків Abrams – яке ухвалили минулого тижня – не було прийнято занадто пізно, навіть на тлі повідомлень про захоплення Росією деяких населених пунктів на сході України.

“Рішення щодо танків — і це ухвалили не тільки США, але й німці, а до цього — британці — справді було розроблено, щоб допомогти Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо… усі побачать, що буде весною. Отже, це був фактично один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати види потреб, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться, і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ”, – сказав він.

ДОВІДКА: 30 січня президент США Джо Байден заявив, що не має наміру споряджати винищувачі F-16 в Україну, аби допомогти Києву у війні проти росіян.

На запитання журналістів у Білому домі щодо того, чи він виступає за спорядження літаків Україні, Байден відповів: “ні”.

Теги: F-16, Білий дім, винищувачі F-16, винищувачі Україні, Війна в Україні, Джо Байден, російсько-укранська війна, США

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