Про це вона сказала під час брифінгу.
Вона зазначила, що в США зростає занепокоєння тим, що відбувається біля східного кордону України. За її словами, американська сторона продовжує обговорювати пересування російських військ в регіоні з союзниками по НАТО.
“Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року”, – сказала Псакі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.