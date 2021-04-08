Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що кількість російських військових біля українського кордону зараз вища ніж будь-коли з 2014 року, початку ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Вона зазначила, що в США зростає занепокоєння тим, що відбувається біля східного кордону України. За її словами, американська сторона продовжує обговорювати пересування російських військ в регіоні з союзниками по НАТО.

“Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року”, – сказала Псакі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.