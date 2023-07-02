Джерело: відповідний закон підписав і опублікував самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко
Також в документі міститься інформація про розширення переліку підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Це стосується й інформаційних ЗМІ.
Як пояснюється в законі, це обмеження покликане “удосконалити механізми захисту національних інтересів у медіасфері”.
- У Держприкордонслужбі України повідомили, що Білорусь можу розмістити у себе 8000 найманців ПВК “Вагнер”. Сили оборони готові відповісти на ймовірну загрозу з боку РБ.
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