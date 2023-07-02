У Білорусі діятиме заборона на діяльність іноземних ЗМІ у випадку "прояву іноземними державами недружніх дій" стосовно засобів масової інформації республіки.

Джерело: відповідний закон підписав і опублікував самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко

Також в документі міститься інформація про розширення переліку підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Це стосується й інформаційних ЗМІ.

Як пояснюється в законі, це обмеження покликане “удосконалити механізми захисту національних інтересів у медіасфері”.