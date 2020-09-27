У суботу ввечері, 26 вересня, в Білорусі хакери з угрупування "Кібер-Партизани" перервали онлайн-трансляцію кількох державних каналів кадрами побиття учасників антиурядових протестів.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Так, хакери зламали сайт Белтелерадіокомпанії (БТРК).

У цей час на ключовому держканалі “Білорусь 1” (входить у структуру БТРК) в онлайн-трансляції вечірніх новин показували інтерв’ю в.о. міністра охорони здоров’я Білорусі Дмитра Піневича на тему ситуації з коронавірусом COVID-19.

Дане інтерв’ю було перервано кадрами жорстокого побиття і затримань протестувальників силовиками на мітингах проти Олександра Лукашенка.

Тими ж кадрами було перервано і онлайн-мовлення державного телеканалу ОНТ. Пізніше на сайтах цих каналів стало недоступним онлайн-мовлення.

У цей же час у Telegram-каналі “Кібер-Партизани” з’явилося повідомлення: “Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду – її покажемо ми”.

Варто зазначити, що з початку вересня хакери з цієї ж групи зламали сайти декількох білоруських відомств. Атаці, зокрема, піддалися сайти управління справами президента Білорусі, МВС, білоруської торгово-промислової палати, “Білоруських лотерей”.