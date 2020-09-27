Про це повідомляє видання TUT.BY.
Так, хакери зламали сайт Белтелерадіокомпанії (БТРК).
У цей час на ключовому держканалі “Білорусь 1” (входить у структуру БТРК) в онлайн-трансляції вечірніх новин показували інтерв’ю в.о. міністра охорони здоров’я Білорусі Дмитра Піневича на тему ситуації з коронавірусом COVID-19.
Дане інтерв’ю було перервано кадрами жорстокого побиття і затримань протестувальників силовиками на мітингах проти Олександра Лукашенка.
Тими ж кадрами було перервано і онлайн-мовлення державного телеканалу ОНТ. Пізніше на сайтах цих каналів стало недоступним онлайн-мовлення.
У цей же час у Telegram-каналі “Кібер-Партизани” з’явилося повідомлення: “Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду – її покажемо ми”.
Варто зазначити, що з початку вересня хакери з цієї ж групи зламали сайти декількох білоруських відомств. Атаці, зокрема, піддалися сайти управління справами президента Білорусі, МВС, білоруської торгово-промислової палати, “Білоруських лотерей”.
- Днями в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Евросоюзу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.