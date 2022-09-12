Про це повідомила його колега, балерина Національної опери України Катерина Кухар.
Олександр Шаповал був там солістом балету Національної опери України ім. Тараса Шевченка з 2013 по 2021 роки. Він грав у спектаклях “Кармен-сюїта”, “Юлій Цезар” та інших, був викладачем дуетно-класичного танцю.
“Серце відмовляється в це вірити…Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC.Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним….Боляче…Важко…Вічна і світла пам’ять, Саш…Назавжди у серці, пам’яті, душі”, – йдеться у дописі Кухар.
Шаповал записався до лав ЗСУ добровольцем ще на початку повномасштабної війни, згодом отримав посаду гранатометника. Загинув у боях під Майорськом.
У артиста залишилися дружина та двоє дітей.
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