Про це повідомляє Федерація біатлону України.
Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Наразі він проходив службу за контрактом.
10 березня Євгену мало виповниться 20 років.
Світла пам’ять, герої не вмирають!
Нагадаємо, світові асоціації поступово відстороняють атлетів з РФ від змагань. Все більше організацій висловлюють позицію щодо російської агресії.
- Нагадаємо, за словами високопосадовця з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, РФ випустила понад 400 ракет по території України.
- Міністерство оборони РФ офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.
- Міністерство оборони України повідомило про смерть Олександра Оксанченка — найкращий льотчик-винищувач у світі загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе авіацію російських загарбників.