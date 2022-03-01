1 березня у бою під Харковом, обороняючи рідне місто, загинув колишній біатлоніст, юний захисник Євгеній Малишев. Українські війська продовжують міцно тримають свою оборону від російської агресії.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Наразі він проходив службу за контрактом.

10 березня Євгену мало виповниться 20 років.

Світла пам’ять, герої не вмирають!

Нагадаємо, світові асоціації поступово відстороняють атлетів з РФ від змагань. Все більше організацій висловлюють позицію щодо російської агресії.