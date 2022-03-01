Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Наразі він проходив службу за контрактом.

10 березня Євгену мало виповниться 20 років.

Світла пам’ять, герої не вмирають!

Фото: Федерація біатлону України

Нагадаємо, світові асоціації поступово відстороняють атлетів з РФ від змагань. Все більше організацій висловлюють позицію щодо російської агресії.