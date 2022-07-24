У Бучі розпочали системні роботи з розчистки завалів – мер

Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у громаді почалися системні роботи з розчистки завалів. Зокрема, розібрано дві секції ЖК "Нова Буча" по вулиці Бориса Гмирі, 11/6 – в будинку, який найбільше постраждав під час бойових дій. Виконавець робіт – ТОВ "Демонтажник".

Про це Федорук зазначив у Facebook.

Також активно тривають розчистки приватного сектора, зокрема, по вулиці Вокзальна. Що важливо, ми переходимо від поточних ремонтів до капітальних робіт.

У планах громади – максимально швидко допомогти кожному, хто постраждав від дій окупантів. Тож більшість робіт з розбору завалів розраховують виконати в найближчі тижні.

“Висловлюю вдячність комунальним службам міста, власникам даних будинків, Київській обласній військовій адміністрації та владі міста Києва”, – наголосив міський голова.

Окремо Федорук висловив подяку благодійним фондам GEM та Life Quality Found, які працюють у громаді.