8 листопада у Бучі, на базі Центру надання соціальних послуг, запрацював "Банк одягу" для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради у Facebook.

Отримати одяг зможуть внутрішньо переміщені особи, які офіційно зареєстровані в Управлінні соціальної політики, та мешканцв громади, які втратили житло.

Зазначається, що “Банк одягу” працюватиме за адресою місто Буча, вулиця Енергетиків, 19.

Отримати речі можна у:

Вівторок з 9.00 -12.00

Четвер з 13.00 -16.00

Також у зазначені дні й години можна принести чистий одяг у гарному стані. Жителі зазначених категорій громади можуть отримати консультацію за телефоном: (04597) 48-516.