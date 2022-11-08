Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради у Facebook.
Отримати одяг зможуть внутрішньо переміщені особи, які офіційно зареєстровані в Управлінні соціальної політики, та мешканцв громади, які втратили житло.
Зазначається, що “Банк одягу” працюватиме за адресою місто Буча, вулиця Енергетиків, 19.
Отримати речі можна у:
- Вівторок з 9.00 -12.00
- Четвер з 13.00 -16.00
Також у зазначені дні й години можна принести чистий одяг у гарному стані. Жителі зазначених категорій громади можуть отримати консультацію за телефоном: (04597) 48-516.
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